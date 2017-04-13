Yatan Hastalara Halk Oylamasında Ulaşım Hizmeti

Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Ağar, halk oylamasında oy kullanmak isteyen yatan hastalar için gereken tüm düzenlemeleri yaptıklarını söyledi.



Ağar, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Özgür Çelebi ve Halk Sağlığı Müdürü Engin Pehlivan ile makamında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 16 Nisan'da vatandaşların halk oylamasında oy kullanacağını anımsattı.



İnsanların en temel haklarından biri olan oy kullanmalarının sağlanmasının ve halkın iradesinin en üst seviyede gerçekleşmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Ağar, "Bu sebeple, Sağlık Bakanlığı olarak gerek evinde sağlık hizmeti alan gerekse hastanede yatan, sağlık yardımı olmaksızın oy vermeye gidemeyecek vatandaşlarımıza destek olmayı görev addediyoruz." dedi.



İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile referandum da oy kullanmak isteyen yatan hastalar için gerekli koordinasyonu sağladıklarını dile getiren Ağar, şunları kaydetti:



"Seçim günü oy kullanma saatleri arasında Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezimiz açık bulundurulacak ve hizmet almak isteyen vatandaşlarımız taleplerini Evde Sağlık Hizmetleri Çağrı Merkezi'nin '444 38 33' numaralı telefonuna iletebileceklerdir. Hizmet almak için talepte bulunmuş olan ve Evde Sağlık Hizmeti ekibi desteği olmadan oy kullanmaya gidemeyecekleri belirlenen uygun hastalar ambulans veya hizmet araçlarımızla oy kullanacakları merkezlere taşınıp oy kullanma işlemleri bittikten sonra tekrar alındıkları yere geri götürüleceklerdir. Söz konusu hastalarımızın taşıma işlemleri tarafımızca Gümüşhane merkez ve tüm ilçelerimizde gerçekleştirilecektir."