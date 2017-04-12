Yatalak Hastayı Alevlerin Arasından Komşuları Kurtardı

ÇANAKKALE'nin Bayramiç İlçesi'nde yatalak hasta 84 yaşındaki Nurettin Topaloğlu, evinde çıkan yangında, son anda komşuları tarafından ağır yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.



Bayramiç'in Evciler Köyü'nde, yatalak hasta olan Nurettin Topaloğlu'nun evinde bugün saat 16.00 sıralarında, prizdeki elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bütün evi sardı. Eşi Seyhan Topaloğlu'nun dışarda olması nedeniyle Nurettin Topaloğlu, evde mahsur kaldı. Komşuları, içeri girerek Topaloğlu'nu kurtardı. Yüzünde ve göğsünde yanıklar oluşan Topaloğlu'na ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekibi olay yerinde yaptı. Daha sonra Bayramiç Devlet Hastanesi'ne götürülen ağır yaralı Topaloğlu, burada yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.



Alevler, Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri ve köydeki zirai ilaçlama tankerlerinden su sıkılarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. - Çanakkale