Yaşlı Adam Apartmanın Bodrum Katında Asılı Olarak Bulundu

Tokat'ta apartman görevlisi, binanın bodrum katında yaşlı bir adamı asılı halde buldu.



Edinilen bilgiye göre, Topçam Mahallesi'nde Yeni Hayat Konutları C-Blok'ta apartman görevlisi Kemal Taş, depoya indiği sırada sandalye ve masaları düzeltirken yaşlı adamı asılı olarak fark etti. Olayın şokunu atlatan Taş'ın durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve polis sevk edildi. Yapılan incelemede çamaşır ipi ile asılı olarak bulunan şahsın apartman sakinlerinden evli ve 2 çocuk babası Tahsin Karataş (59) olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Apartman görevlisi Kemal Taş, Tahsin Karataş'ın, "Çocuklarımın yanına gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını, cesedin ise olaydan birkaç gün sonra tesadüfen bulunduğunu söyledi. - TOKAT