Yasin Börü Davasında Karar

Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesi davasında karar çıktı. 41 sanıktan 16'sı 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Yasin Börü ve 3 arkadaşının Diyarbakır'da öldürülmesi davasında karar çıktı. Güvenlik gerekçesiyle Ankara'da görülen davada sanıklara ceza yağdı. Sanıklardan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



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