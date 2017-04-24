Yasin Börü Davası Kararı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, Yasin Börü ve beraberindeki üç kişinin öldürülmesine dair verilen mahkeme kararına ilişkin, "Kendi yandaşlarını, taraftarlarını sokağa çağıran, çetelere bu cinayeti işlettirenler elini kolunu sallayarak gezebiliyor ve en azından bu suçlamadan yırtmış görünüyorlar. Adalet onlara dokunmadı, adalet mekanizması, yargı zırhı onları korudu, bir nevi birileri tarafından korundular. İnşallah bu azmettiricilerin de yargıya konu olacakları, davaya dahil edilecekleri günler de gelecektir." dedi.



Yılmaz, Ankara Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, adalet nöbetlerinin yaklaşık 3,5 yıl devam ettiğini, nihayetinde kısmen de olsa adaletin yerine geldiğini vurguladı.



İlahi adaletin mahşerde gerçekleşeceğini belirten Yılmaz, "Kendi yandaşlarını, taraftarlarını sokağa çağıran, çetelere bu cinayeti işlettirenler elini kolunu sallayarak gezebiliyor ve en azından bu suçlamadan yırtmış görünüyorlar. Adalet onlara dokunmadı, adalet mekanizması, yargı zırhı onları korudu, bir nevi birileri tarafından korundular. İnşallah bu azmettiricilerin de yargıya konu olacakları, davaya dahil edilecekleri günler de gelecektir." ifadesini kullandı.



Sanık avukatlarından Hasan Bozdaş, olayın yaşandığı günden beri hukuk mücadelelerinin devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bu cezalandırma şu açıdan önemli, biz ilk günden bu yana bu suçun insanlığa karşı suç kapsamında olduğunu ve topyekün 6-8 Ekim olaylarının insanlığa karşı suç unsuru içerdiğini, dolayısıyla hem ihmali bulunan kişilerin hem de azmettiricilerin bir arada yargılanması gerektiğini belirtmiştik. Bugün bu cezalandırma kısmen içimizi ferahlatsa da dışarıda olan azmettiriciler veya kamu görevlilerinden ihmali bulunan kişiler açısından bizim mücadelemiz devam edecektir."



Avukat Murat Sadak da Diyarbakır'da 2,5 yıl önce Türkiye tarihinin en nadir katliamlarından birinin yaşandığına değinerek, "Bu katliamın yargılaması, ilk derece mahkemesi olarak bugün 'nokta' diyemeyeceğim, bir 'virgül' diyebiliriz, bir virgül konuldu, bir karar verildi." dedi.



Adalet arayışlarının devam edeceğini bildiren Sadak, karara ilişkin temyizde bulunacaklarını kaydetti.