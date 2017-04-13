Yaşar'lı Gençler Türkiye Şampiyonu
Yaşar Üniversitesi, 79 üniversiteden 373 sporcunun katıldığı Türkiye Üniversitelerarası Satranç Şampiyonasının erkekler kategorisinde, milli satranççıları Vahap Şanal ve Melih Yurtseven’in başarılı performansıyla takım halinde birinciliği kazandı.
Yaşar Üniversitesi, 79 üniversiteden 373 sporcunun katıldığı Türkiye Üniversitelerarası Satranç Şampiyonasının erkekler kategorisinde, milli satranççıları Vahap Şanal ve Melih Yurtseven'in başarılı performansıyla takım halinde birinciliği kazandı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Satranç Şampiyonası, 6-11 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlendi. Turnuvaya, 79 üniversiteden toplam 484 sporcu katıldı. Yaşar Üniversitesi, milli sporcuları Vahap Şanal ile Melih Yurtseven'in 9 tur sonunda aldığı toplam 15,5 puanla takım halinde şampiyonluk kürsüsüne çıkmayı başararak akıl ve strateji sporları alanındaki rakipsizliğini pekiştirdi. Yaşar Üniversitesini, Mersin Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi izledi.
Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümünü bu yıl kazanan hazırlık sınıfı öğrencisi Vahap Şanal (18), genç yaşta büyük başarılara imza attı. 14 yaşında 'Uluslararası Usta' olan, geçen Temmuz'da da 'Büyük Usta' unvanını alan Vahap Şanal, Türkiye adına bu unvanlara en erken yaşta ulaşan satranççı olmuştu. Bugüne kadar dünya şampiyonluğundan Türkiye şampiyonluklarına kadar birçok derecesi bulunan Şanal, Şubat 2017'de de Türkiye Kupasını kazanmayı başarmıştı.
Satranca, Antalya'da 8 yaşında öğrenim gördüğü okulda başlayan Melih Yurtseven ise aynı zamanda amatör ligde yer alan Antalya Türk Telekom Sporda da lisanslı olarak futbol oynuyordu. Satrançta küçük yaştan itibaren kendi yaş gruplarında önce okul şampiyonlukları ardından da il birincilikleri kazanan Yurtseven, satranç ve futbol arasında bir seçim yaptı. Futbolu bırakan FIDE Ustası unvanlı Melih Yurtseven, uzun yıllardır çeşitli yaş kategorilerinde milli takım için de mücadele ediyor. - İZMİR