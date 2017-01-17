Yaşar Doğu, Doğum Yeri Kavak'ta Anıldı

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonu eski Milli Güreşçi Yaşar Doğu, ölümünün 56. yılında doğum yeri Kavak'ta anıldı.



Kavak Yaşar Doğu İlkokul Müdürlüğünce Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.



Programda ilkokul öğrencileri ile Yaşar Doğu Güreş Eğitim Merkezi güreşçileri tarafından, Doğu'nun çocukluğu, güreşe hazırlanması, yaptığı güreşler ve şampiyonluklarını konu alan şiirler okundu, tiyatro oyunu sahnelendi.



Samsun Yazarlar Derneği Başkanı Ahmet Seven de Doğu'nun hayatını, spora verdiği önemi ve güreşteki başarılarını anlattı.



Şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından Kavak Belediyesi tarafından katılımcılara tatlı ikramında bulunuldu.



Programa Kaymakam Hasan Gökpınar, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.