Yargıtay Eski Üyesi Fetö'den Tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Yargıtay eski üyesi Mustafa Erdoğan, Antalya'da yakalanıp, tutuklandı.



Ankara'da Sulh Ceza Hakimliği'nın hakkında yakalama kararı çıkardığı Yargıtay eski üyesi Mustafa Erdoğan, Antalya'da yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdoğan, çıkarıldığı Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.



Mustafa Erdoğan'ın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edildi. - Antalya