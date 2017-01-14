Yargıtay Başkanı Cirit Deve Güreşlerini Izledi

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen deve güreşlerini izledi.



Burhaniye Belediyesi tarafından Güreş Arenası'nda gerçekleştirilen etkinliğe, deve güreşi meraklıları yoğun ilgi gösterdi.



Burada vatandaşlara hitap eden Cirit, güreşlere ve kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti.



Kendisinin de Burhaniyeli olduğunu hatırlatan İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir için her zaman hizmete hazır olduğunu söyledi.



Cirit, daha sonra süslü havutlar giydirilmiş 10 devenin katılımıyla yapılan güreşleri takip etti.