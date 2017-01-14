Yargıtay Başkanı Cirit, Deve Güreşi İzledi

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, memleketi olan Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen deve güreşlerini izledi.



Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı için Edremit Körfezi'ne gelen Cirit ve yanındaki Yargıtay üyeleri Burhaniye Belediyesi ve Deveciler Derneği tarafından Güreş Arenası'nda gerçekleştirilen deve güreşi etkinliği büyük ilgi gördü.



Burhaniye Kaymakam Hüseyin Öner, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal ve Yargıtay üyeleri ile birlikte güreşleri izleyen Cirit, vatandaşlara hitap ederken, güreşlere ve kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Kendisinin de Burhaniyeli olduğunu hatırlatan İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir için her zaman hizmete hazır olduğunu söyledi. Cirit ve beraberindekiler, 10 devenin katılımı ile yapılan güreşleri izledi. Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan'da, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e teşekkür ederken, güzel bir antrenman güreşi olduğunu söyledi. İsmail Rüştü Cirit'in ağabeyi Deveci Oğuz Cirit, "Bugün Yargıtay Başkanının gelmesi dolayısıyla güreş düzenledik. Antrenman mahiyetinde yapılan güreş ilgi gördü. 2 hafta sonra Burhaniye'mizde güreş var. Hayırlı uğurlu olsun. Konuklarımıza ve bütün deveci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Murat Aydınlıgil de, "Özel bir gündü. Çok değerli sayın Yargıtay Başkanımız İsmail Cirit teşrif ettiler. Çok değerli Yargıtay mensuplarıyla birlikte geldi. Onlar için böyle bir organizasyon yaptık. Sanıyorum, onlarda mutlu. Biraz havamız iyi değildi. Yağmur yağıyordu. Ama, gene de güzel bir gösteri oldu. Esas güreşimiz hayırlısıyla 29 Ocak'ta olacak. Ben bütün konuklarımıza tekrar hoş geldiniz diyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. Burhaniye Deveciler Derneği Başkanı Tunay Yanbakan ise "Bu gün sayın Yargıtay başkanımız, değerli misafirleriyle beraber, Burhaniye'mize konuk oldular. Bizde onlara minide olsa bir deve güreşi gösterisinde bulunduk. Develerimizi güreştirdik. Bu yörük kültürünü tanıttık onlara. Nasıl bir şey olduğunu, develerin kavga etmediğini güreş yaptığını gösterdik. Bu kültürü yaşatmak için onlara teşekkürlerimizi ilettik. Türkiye'nin bu kültürü tanıması ve güreşlere ilginin artması en büyük temennimiz" diye konuştu. - BALIKESİR