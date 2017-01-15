Yaralı Puhu Kuşu Tedavi Altına Alındı

Kulu İlçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi altına alındı.



Karacadere Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kanadından yaralı olarak bulunan puhu kuşu, Mahalle Muhtarı Hacı Kaya tarafından Kulu Belediyesi zabıta ekiplerine teslim edildi.



Yaralı puhu kuşu, zabıta ekiplerince Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi altına alınması sağlandı.