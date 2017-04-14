Yaralı Kızıl Şahin Korumaya Alındı

Havza ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin korumaya alındı.



Çayırözü Mahallesi kırsalında Hakan Erel tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, ilçedeki özel veteriner kliniğine götürüldü.



Daha sonra Havza Belediyesi veteriner hekimi Fatih Büyük ile veteriner hekim Cihan Özgül tarafından tedaviye alınan kızıl şahinin röntgeninde kanadında kırık tespit edildi.



Yaralı şahin, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edildi.



Büyük, şahinin bilinçsiz bir avcının tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandığını belirterek, "Şahin kanadından saçma yarası almış ve uçamaz halde bize getirildi. Müdahalemizi yaptık. Tedavisinin tamamlanmasından sonra doğal yaşama salınacak." dedi.