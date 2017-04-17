Yaralı Kaz Yavrusu Tedavi Edildi

Avanos ilçesinde iki öğrenci Kızılırmak kenarında buldukları yaralı kaz yavrusunu belediye veterinerine götürerek tedavi ettirdi.



Üniversite öğrencisi Leyla Güçlü ve lise öğrencisi Hatice Ünlü ilçedeki Kızılırmak Nehri kenarında gezerken yerde buldukları yaralı kaz yavrusunu belediye binasındaki veterinere götürdü.



Avanos Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şendoğan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kaz yavrusunun derisinde yırtılma vardı. Belediyenin veteriner kliniğinde kaz yavrusunun yarası dikilerek dezenfekte edildi. Eski sağlığına kavuşan kaz yavrusu Kızılırmak'taki diğer kaz yavruların yanına bırakıldı." dedi.



Şendoğan, yaralı kaz yavrusunu getiren öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.