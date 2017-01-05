Sarayönü ilçesinde yaralı olarak bulunan kulaklı orman baykuşu, tedavi altına alındı.
Sanayi bölgesinde yaralı halde baykuş bulan Mustafa Kaptan, durumu Sarayönü Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük görevlisi aracılığıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü Yaban Hayatı Şubesi ekiplerince teslim alınan yaralı baykuş tedavi altına alındı.
Baykuşun, tedavisi tamamlandıktan sonra tekrar doğaya salınacağı bildirildi.
Yaralı Baykuş Tedavi Altına Alındı
Sarayönü ilçesinde yaralı olarak bulunan kulaklı orman baykuşu, tedavi altına alındı.
Sarayönü ilçesinde yaralı olarak bulunan kulaklı orman baykuşu, tedavi altına alındı.
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