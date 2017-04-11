Yapı Kredi, Şubesiz Dijital Bankacılık Hizmeti Nuvo'yu Kapatıyor

Türkiye'de, masrafsız ve şubesiz özellikleriyle öne çıkan "şubesiz dijital bankacılık" trendi özellikle gençler tarafından oldukça rağbet gören ürünler haline geldi. Bu alandaki pazar liderliğini elinde tutan QNB Finansbank'ın Enpara'sı ve TEB'in Cepteteb hizmeti gösterilebilecek en iyi iki örnek.



Yıllar önce bu alanda rekabet etmeyi hedefleyen Yapı Kredi, 2014 yılında çıkardığı Nuvo ürünüyle uzun süre müşterilerine şubesiz dijital bankacılık deneyimi yaşattı. İyi bir çıkış yakalayan Nuvo, her geçen gün artan rekabette tutunamadı ve uzun süre gelişim gösteremedi.



Yapı Kredi tarafından bugün yapılan açıklamada 10 Haziran'dan itibaren Nuvo Şubesiz Dijital Bankacılık hizmetinin durdurulacağı duyuruldu.







Nuvo müşterilerine bu geçişle birlikte Yapı Kredi'nin standart bankamatik kartları gönderilecek ve Yapı Kredi'nin mevcut internet bankacılığı hizmeti kullanılmaya devam edilecek. Mevcut müşterilere Nuvo'ya başvuru sırasında vaat edilen ücretsiz EFT/Havale gibi özel fırsatlar Yapı Kredi İnternet Bankacılığı'nda da kullanılabilecek.



Türkiye'deki şubesiz dijital internet bankacılığı pazarında Enpara ve Cepteteb'in yanı sıra Abank Dijital, Dijital Deniz, Kuveyt Türk Senin Bankan ve ING Paramara gibi ürünler de bulunuyor.