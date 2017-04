Yanarak Batan Yatlar Denizden Çıkartılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki marinada çıkan yangın nedeniyle batan 3 yattan 1'i denizden çıkartıldı.



Marmaris'teki Muğla Büyükşehir Belediyesine ait yat limanında çıkan yangın sonucu batan yatların denizden çıkartılması için Muğla Büyükşehir Belediyesi Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.



Ekipler tarafından dalgıçlar eşliğinde içine hava balonları yerleştirilerek yüzeye çıkarılan "Passion" adlı yat, vinçle karaya alındıktan sonra ilçedeki bir marinaya çekildi. Yüzdürülerek götürülemeyecek durumdaki yatın karadan marinaya çekilme işlemi, mahkemenin atadığı bilirkişi nezdinde yürütüldü.



Batan diğer yatlar "White Layd" ve "Cartano"nun da birkaç gün içinde denizden çıkarılacağı ve bölgede su altında temizlik yapılacağı bildirildi.



Marmaris ilçesinde 10 Nisan'da Muğla Büyükşehir Belediyesi Yat Limanı'nda "Passion" adlı yatta başlayan yangın diğer yatlara da sıçramış, yangında 3 yat zarar görmüştü. Yangın sırasında "Cartano" isimli yattaki Ekrem Gökçe (63) yaşamını yitirmiş, yaralanan Türker Demir ise hastaneye kaldırılmıştı. Olayın ardından MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, İngiliz uyruklu şüpheliler Billy C. (34) ile kız arkadaşı Rosie P.G'yi (24) Turunç Mahallesi'nde gözaltına almıştı.



Billy C, polisteki ifadesinde, çok alkollü olduğunu, boş gördükleri yata dinlenmek için girdiklerini, bu sırada kız arkadaşıyla kavga edince yattan çıktığını, yatın nasıl yandığını hatırlamadığını söylediği öğrenilmişti.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan Billy C, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklanmış, kız arkadaşı Rosie P.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.