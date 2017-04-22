Yanan Kamyonetiyle İtfaiyeye Sığındı... O Anlar Kamerada

Yanan kamyonetiyle itfaiyeye sığındı... O anlar kamerada

Kamyonetin kasasının yanması güvenlik kamerasına yansıdı



SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kamyonetin kasasında çıkan yangın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi 7014 sokak üzerinde ilerleyen bir kamyonetin kasa kısmı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Kamyonetin kasasının alev aldığını fark eden sürücüsü aracı yol kenarında bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı İtfaiye grup amirliğine çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Öte yandan kamyonetin kasasının yanması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonetin kasası yanar şekilde Akyazı İtfaiye grup amirliğine gelmesi ve söndürülmesi gözüküyor.

(RŞ-RFK-