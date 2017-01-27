Yanan Evini Çaresiz Gözlerle İzledi

Bolu'da 2 katlı evin avlusunda çıkan yangın paniğe neden olurken, ev sahibi yangını çaresiz gözlerle izledi.



Olay, saat 17.00 sıralarında Bolu'nun Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Şafak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Holat isimli bir vatandaşa ait olduğu öğrenilen 2 katlı evin avlusunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik süre içinde yangını söndürmeyi başardı. Mahalledeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği yangında çok kişi dumandan etkilendi.



Yangının çıktığı sırada mutfakta yemek yaptığını söyleyen Holat, "Ben yemek yapıyordum. bir anda avludan duman geldi. Yangının nereden başladığını bilmiyorum" dedi. - BOLU