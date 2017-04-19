Yan Bakma" Cinayetinde Savcı Mütalaasını Açıkladı

Ataköy'de 'yan bakma' kavgasında 17 yaşındaki Ömer Fatih Öztürkler'i bıçaklayarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Duruşmada sanıklar, üniversite öğrencisi olduklarını söyleyerek tahliyelerini talep etti.



Ataköy'de 'yan bakma' kavgasında lise son sınıf öğrencisi Ömer Fatih Öztürkler'i öldürdükleri iddiasıyla tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıkların "Kasten çocuğa karşı öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapislerini istedi.



Bakırköy 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu 5 sanık katılırken taraf avukatları ve yakınları da hazır bulundu. Sanık avukatlarının kovuşturma sürecinin genişletilmesini talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, dosyanın esasına etkili olmayacağından talebi reddetti.



Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mert Zülfükar'ın bu güne kadar yakalanamadığı ve kırmızı bültenin de infaz edilemediğini belirterek, yargılamanın sürüncemede kalmaması için Zülfükar hakkındaki davanın ayrılmasını talep ederken, sanıklardan Savaş Özyurtlı, Onur Bertan, Barış Aydın, Kerimcan Mınak ve Recep Göktaş'ın "Kasten çocuğa karşı öldürmeye yardım etme" suçundan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar, Dinçer Zülfükar'ın ise "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsini istedi.



Duruşma sırasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ından gelen avukatın davaya katılma talebinde bulunması üzerine mahkeme heyeti talebi kabul etti.



Sanıklardan Recep Göktaş, "Suçun işlendiği yer pasajın içidir, ben pasaja girmedim. Kamera kayıtlarında da kırmızı montlu olarak gözükmekteyim. 28 aydır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.



"Finallerim var, tahliyemi talep ediyorum"



Hukuk fakültesi öğrencisi Kerimcan Mınak sadece Barış Aydın'ı tanıdığını, diğer sanıkları ve maktulü tanımadığını belirterek, "Kavga olduğu için olay yerine gitmedim, sadece Barış çarşıya gideceği için ben de ona katıldım, çünkü yemek yiyebilirim düşüncesindeydim, kesinlikle kavgayı ayırmaya da girmedim, öğrenciyim. Mayıs ayının ilk haftası finallerim var, mağdur durumdayım, tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.



"Ses üzerine olay yerine gittim"



Suçlamayı kabul etmediğini belirten sanık Barış Aydın, "Dershanede Kerimcan ile ders çalışırken çağrılmam üzerine çarşıya gittim, kavga olacağını bilmiyordum. Ses üzerine olay yerine gittiğimde saniyeler içinde bu olay meydana geldi, maktulü tanımıyordum, herhangi bir husumetim yoktu. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Son savunmalar için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ömer Fatih Öztürkler ile arkadaşları Cem Arpaç, Görkem Özdemir ve Kürşat Furkan Ecim'in, 8 Şubat 2015 günü Ataköy'de bir AVM'ye gittiği, dört arkadaş bir masada yemek yerken, yan masada bir arkadaşıyla oturan Mert Zülfükar'ın "Ne bakıyorsunuz" diye sataştığı, Öztürkler ve arkadaşlarının "Sana bakmıyoruz" diye yanıt verdiği, bunun üzerine Zülfükar'ın, gençleri yanlarına çağırarak, "Sizi vururum, döverim, gidin yerinize oturun" diye tehdit ettiği anlatılmıştı. Mert Zülfükar'ın bir süre sonra da gençlerin masasının yanından geçerken, "Yemekten sonra dışarıya gelin" demesi üzerine iki grup arasında kavga çıktığının belirtildiği iddianamede Mert Zülfükar'ın, Öztürkler'i 5 kez bıçakladığı, Öztürkler'in kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybettiği yer almıştı.



İddianamede Mert Zülfükar'ın bıçaklama olayını gerçekleştirdiği, Recep Göktaş'ın maktulün kollarını tutarak bıçaklama olayına yardım ettiği gerekçesiyle her ikisi hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, diğer şüpheliler Savaş Özyurtlı, Onur Bertan Toluay, Barış Aydın, Kerimcan Mınak için "Kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapisleri talep edilmişti. Dinçer Zülfükar hakkında da "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti. - İSTANBUL