Yalova'dan Kısa Kısa

Yalova Kırım Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Metin Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Vefa Salman'ı makamında ziyaret etti.



Ziyarette, yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri Salman'a ziyarette yeni dönem planları hakkında bilgi verdi.



İsmini taşıdığı büyük dedesinin 3 kuşak önce Kırım'dan göç ettiğini belirten Başkan Salman, "Derneğin kentimizde faaliyet göstermesi beni mutlu ediyor. Ben bu konuyu çok önemsiyorum. Kökeni değişik coğrafyadan gelen insanların bir araya gelerek geleneklerini, göreneklerini sürdürmelerini bunları gelecek kuşaklara aktarmalarını önemli buluyorum. Sizler de böyle bir misyon üstlendiniz ve bunu yerine getiriyorsunuz. Elimden geldiğince sizlere destek olmaya ve yardımcı olmaya özen göstereceğim. Sizlerin öneri ve taleplerine her zaman açığım ve destek olmaya hazırım. Hepinize yeni görevinizde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.



-Yalova Belediyesi şubat ayı kültür sanat etkinlikleri



Yalova Belediyesi tarafından aylık olarak düzenlenen kültür sanat etkinliklerinin şubat ayı takvimi belli oldu.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekim ayında başlayıp yaz sezonuna kadar sürecek olan Yalova Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri devam ediyor.



Etkinlikle ilgili şunlar kaydedildi:



"Şubat ayı için planlanan etkinlik takvimi, 4 Şubat'ta yapılacak "En Eğlenceli Sömestr Çılgın Parti" ile başlayacak. Konser, sergi ve tiyatro gösterilerinin yer aldığı programda, çocuklara yönelik etkinlikler yer alacak. Çocuklar için ücretsiz olarak yapılacak çocuk tiyatrolarının davetiyeleri Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve Çocuk Tiyatrosu'ndan temin edilebilir."



4 Şubat'ta başlayacak etkinlikler 27 Şubat'ta sona erecek.