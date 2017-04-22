Pazar Kaymakamlığı, engelli ve yaşlı vatandaşların bakımlarını karşılamak amacıyla "Yalnız Değilsiniz" projesi başlattı.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, proje kapsamında ilçede evlerinde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan vatandaşlara çeşitli hizmetler sunulacağı belirtildi.



Temizlik, sağlık ve ev onarımı gibi ihtiyaçların karşılanacağı ifade edilen açıklamada, "Bunun yanında öğrencilerimizin bu vatandaşlarımızı ziyaretleri ile onların yalnızlıkları bir nebze olsun giderilecektir. Böylece projemiz nesiller arasındaki bağların daha fazla güçlenmesine katkı sağlayacaktır." denildi.



Proje kapsamında Pazar Kaymakamı Cevat Çelik'in eşi Gülşah Çelik ve Pazar Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Emel Erer'in yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ettikleri de belirtildi.



Öte yandan, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Emre Boz ve görevli personel tarafından vatandaşlara sağlık taraması yapıldığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünde görevli çalışanların da evlerde temizlik yaptığı kaydedildi.