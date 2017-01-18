Wikipedia'da Kafa Karıştıran Yazı!

Wikipedia'yı ödevlerinizde kaynak olarak kullanmanızın doğru olmayabileceği kulağınıza birçok kez gelmiştir. Bunun nedeni belli; niyetini bozan herhangi biri, Wikipedia'daki sayfaları dilediği gibi değiştirebiliyor.



Mitsubishi'nin Wikipedia sayfasında dün kısa bir süre için hayatta kalan değişiklik, gözlerden kaçmadı. Sayfada beliren gizemli metinler, Mitsubishi sayfasının editörünün karanlık güçlerin eline geçtiğine dair yorumların yapılmasına neden oldu.



Sayfadaki uzun metinden birkaç cümleyi şöyle çevirebiliriz:



"Egonun bencillik anlamına gelen basit bir sözcük olduğunu muhtemelen biliyorsunuz, gerçekte egonuz SİZ OLAN bir canavardır ve bencillik ONUN doğasıdır, dolayısıyla SİZİN doğanızdır."



"Demek istediğim, iki kişiden oluşuyorsunuz, bir ruh ve bir ego..."



"İster inanın, ister inanmayın, kötü ruhlar, bilgisayarınız, akıllı telefonunuz vs. ile bir tür uyumluluğa sahiptir."



"Bu ruhlar Google ve Bing ile (muhtemelen önde gelen tüm arama motorlarıyla) etkileşime girerler, bu nedenle bir şey arattığınızda kötü ruhlar sizi bir şeyler yapmaya ikna edecek, size karşı daha sonra kullanabilecekleri, size karşı yalanlar uydurabilecekleri sayfaları bulurlar ve ruhlar, Google/Bing aramalarınızı etkileyecek şaşırtıcı bir güce sahiptirler..."



"Tüm popüler müzik, doğa olarak şeytanidir ve dikkatle dinlerseniz, bu sanatçıların ruhlarını para ve şöhret için sattığını anlarsınız..."



Tüyler ürperten metnin Google'da yapılan aramalarda sonuç vermediği söyleniyor; dolayısıyla birisi tarafından bu sayfa için kaleme alınmış olma ihtimali var.



Gizemli metnin tamamını okumak istiyorsanız, sonraki sayfamıza göz atabilirsiniz (dikkat, yazı 10 binden fazla sözcükten oluşuyor).



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