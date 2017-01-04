Vücudu Tamamen Felçli Kadın, Bilgisayar ile Beyinden Konuşabiliyor

58 yaşındaki motor nöron (ALS) hastası kadın, beyinle çalışan bilgisayarı denemek için ilk denek oldu. Hastalığının etkisiyle motor nöronları hasar gören ve sadece göz kaslarını oynatabilen kadının, vücudunun çeşitli bölgelerine cihazlar yerleştirilerek, beynini sağ eliymiş gibi kullanması sağlandı.

BEYİN SİNYALLERİNİ KODA ÇEVİRİYOR

Electrocoricograph (ECoG) adı verilen cihaz doğrudan deneğin beynine takıldı. Kurulan düzenek ile, cihazın elektrodları normalde sağ kolunu hareket ettirmesiyle alakalı sinyalleri alıyor, göğüsüne yerleştirilen ufak cihaz aracılığıyla sinyali güçlendirerek ulaştırıyor. Vücudun dışındaki bir kablosuz ağ (wireless) algılayıcı sinyalleri kodlara çevirerek, önündeki bilgisayara aktarıyor.

MAKİNE, KULLANICI İLE ETKİLEŞİMLİ

Sistemin çalışması sadece makineyle de alakalı değil. Kullanıcının konstantrasyonuna da ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden, kadın denek olmadan önce tabletinde masa tenisi ve köstebek vurmaca oyunu oynayarak, beyinini bir sağ el gibi kullanmayı deneyimledi.

ARTIK YAZARAK KONUŞABİLİYOR

Sistem şu an için, sinyalleri eyleme dönüştürme işlemini 20 saniye civarı bir sürede gerçekleştiriyor. Bu yöntemle biraz zaman alsa da, konuşamayan hastayı tabletinden harfler seçerek, yazılı olarak konuşmasını sağlıyor. Cihazın geliştiricileri ilerleyen zamanda 'televizyonu açma' ve 'termostatı hazır hale getirme' gibi işlemlerin gerçekleşebileceğini söylüyor.

'DAHA ÖZGÜVENLİ VE ÖZGÜRÜM'

Denek kadın ise, gazetecilere beyin sinyalleri ile bir mesaj yazmayı ihmal etmedi.

"Artık dışarı çıktığımda daha özgüvenli ve özgürüm" dedi ve ekledi, "Hayalim, bir gün tekerlekli sandalyemi tek başına sürebilmek"