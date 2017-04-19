Volkan Tarihin Eşiğinde!

Başta 16 yılını dolduran Juventus efsanesi Buffon olmak üzere adını sembol oyuncular arasına yazdırmak isteyen tecrübeli file bekçisinin en azından bir yıl daha sarı-lacivertli formayı giymesi bekleniyor.



Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaleci Volkan Demirel, en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.



Sarı-lacivertli takımda 2002 yılından beri forma giyen ve bu sezon 15. yılını dolduracak olan Volkan, camiada da adeta bir sembol oyuncu olarak görülüyor. Bunun ötesinde başarılı eldiven, Avrupa'da birçok ünlü meslektaşı gibi tarihe geçmeye hazırlanıyor. Başta 16 yılını dolduran Juventus efsanesi Gianluigi Buffon olmak üzere Volkan Demirel gibi örnekler dikkat çekiyor. Fenerbahçe'de kulüp içerisinde de bu durumu kabul görürken, tecrübeli kaptanın camiada artık simge isimlerden biri olduğu, kulübün değerlerini çok iyi bildiği ve artık sarı-lacivertli forma ile özdeşleştiği dile getiriliyor.



Mantıklı karar



Yeni sözleşme konusunda da en azından bir sezon daha yola devam edilmesi kararının mantıklı olacağı vurgusu yapılıyor. Sarı-lacivertli forma altında 5 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 3 TFF Süper Kupası kazanan Volkan, birçok başarıda da ön plandaydı. 2008'de Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve 2013'te Avrupa Ligi yarı finalinde hep takımın en iyilerinden olan 35 yaşındaki eldiven, bu zaman kadar da 346 lig maçı, 492'de toplam maç sayısına ulaştı. Fenerbahçe tarihinde kendisine yer edinen Volkan, Avrupa'nın önemli kulüplerinde yer alan birçok kaleciyle beraber öne çıkıyor.



Kaynak: Skorer