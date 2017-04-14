Voleybolcu Robotlar İş Başında

Robot teknolojisinin günden güne daha fazla geliştirilmesi, beraberinde robotların birbirinden farklı birçok alana dahil olmalarına neden oldu.



Hamburger hazırlayan, yaptığı işi diğerlerine öğreten, tiyatro yapan robotların ardından bu kez önemli bir gelişme de spor alanında yaşandı.



Japon milli voleybol takımı için geliştirilen robot "blok makineler" bir saniyede 3.7 metrelik bir mesafeyi katetme gibi bir özellikten dolayı sporcular için oldukça iyi bir antrenman arkadaşı olmayı başardı.



Takımın koçu tarafından ayarları değiştirilebilen bu robotlar sporcuların sınırlarını zorlamasına yardımcı oluyor.