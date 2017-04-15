Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nı Bursa Büyükşehir Belediyespor Kazandı

Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunan ekibi Olympiakos'u eleyerek kupanın sahibi oldu.

Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nı Bursa Büyükşehir Belediyespor Kazandı

Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-2 yenildiği maçın rövanşında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti.

ŞAMPİYONLUK GELDİ

Evindeki avantajı iyi kullanarak maçı domine eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibini 3-0 yenerek şampiyon oldu ve kupayı müzesine götürdü.

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