Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nı Bursa Büyükşehir Belediyespor Kazandı
Voleybol Kadınlar Challenge Kupası finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, Yunan ekibi Olympiakos'u eleyerek kupanın sahibi oldu.
Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-2 yenildiği maçın rövanşında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti.
ŞAMPİYONLUK GELDİ
Evindeki avantajı iyi kullanarak maçı domine eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibini 3-0 yenerek şampiyon oldu ve kupayı müzesine götürdü.
sponsored ads