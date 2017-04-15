Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nı Bursa Büyükşehir Belediyespor Kazandı

Voleybol Kadınlar Challenge Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor, 3-2 yenildiği maçın rövanşında Yunan ekibi Olympiakos'u konuk etti.

ŞAMPİYONLUK GELDİ

Evindeki avantajı iyi kullanarak maçı domine eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, rakibini 3-0 yenerek şampiyon oldu ve kupayı müzesine götürdü.