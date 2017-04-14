Voleybol: Efeler Ligi Play-off
Salon: TVF BaşkentHakemler: Onur Hoşnut, Salim BektaşHalkbank: Faik Samet Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Fonteles, Emre Batur, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Vincic, Kemal Kayhan)Ziraat Bankası: Emre Baturalp Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Onur Hoşnut, Salim Bektaş
Halkbank: Faik Samet Güneş, Mustafa Ramazanoğlu, Fonteles, Emre Batur, Miljkovic, Kooy (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Burutay Subaşı, Vincic, Kemal Kayhan)
Ziraat Bankası: Emre Baturalp Güngör, Vahit Emre Savaş, Nilsson, Savani, Lee, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Cüneyt Dağcı, Serkan Kılıç)
Setler: 20-25, 21-25, 25-18, 25-23, 12-15
Süre: 133 dakika (29, 30, 26, 29, 19)
Voleybol Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında Ziraat Bankası, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş maçı, 18 Nisan Salı günü TVF Başkent Salonu'nda saat 19.00'da yapılacak.
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