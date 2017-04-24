Voleybol: Efeler Ligi Klasman Etabı
Salon: GS Park VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Mehmet GülGalatasaray HDI Sigorta: Taui, Halil İbrahim Akşener, Batman, Halil Yücel, Doğukan Ulu, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Yasin Aydın, Berkay Özdemir)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mert Matic, Caner Pekşen, Marechal, Özkan Hayırlı,...
Salon: GS Park Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Mehmet Gül
Galatasaray HDI Sigorta: Taui, Halil İbrahim Akşener, Batman, Halil Yücel, Doğukan Ulu, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Yasin Aydın, Berkay Özdemir)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mert Matic, Caner Pekşen, Marechal, Özkan Hayırlı, Rouzier, Coskovic (Burak Mert, Kadir Cin, Antanovich, Price, Erdem Sonat)
Setler: 25-20, 26-24, 18-25, 25-16
Süre: 102 dakika (25, 30, 24, 23)
Voleybol Efeler Ligi'nde 7.'nin belirleneceği klasman etabının ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Etabın ikinci maçı 27 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak.
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