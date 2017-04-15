Voleybol: Efeler Ligi Klasman Etabı
Salon: İnegölHakemler: Onur Hoşnut, Yasin Okumuşİnegöl Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Gazmend, İbrahim Başaran, Niels, Bahov, Mehmet Almaz (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Cansın Çınar, Görkem Sertel)Galatasaray HDI Sigorta: Samuel, Murathan Kısal, Bartman, Halil Yücel, Emin Gök, Hüseyin Koç...
Salon: İnegöl
Hakemler: Onur Hoşnut, Yasin Okumuş
İnegöl Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Gazmend, İbrahim Başaran, Niels, Bahov, Mehmet Almaz (Özer Özger, Beytullah Hatipoğlu, Cansın Çınar, Görkem Sertel)
Galatasaray HDI Sigorta: Samuel, Murathan Kısal, Bartman, Halil Yücel, Emin Gök, Hüseyin Koç (Can Ayvazoğlu, Emre Ünlü, Halil İbrahim Akşeker, Yasin Aydın, Adis)
Setler: 25-20, 28-26, 25-22
Süre: 83 dakika (24, 33, 26)
Efeler Voleybol Ligi klasman etabında İnegöl Belediyespor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması Galatasaray HDI Sigorta'nın ev sahipliğinde, 18 Nisan Salı günü GS Park Salonu'nda saat 17.00'de yapılacak.
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