Salon: Atatürk
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Sadettin Deneri
Afyon Belediyespor Yüntaş: Mustafa Kırıcı, Serhat Caşkun, Fatih Eren Uğur, Ropret, Burak Hascan, Rivas (Ender Kıdoğlu, Demirhan Durul, Selim Yıldırım, Furkan Dur, Burak Köse)
Arkas Spor: James, Hakkı Çapkınoğlu, Gökhan Gökgöz, Mustafa Koç, Sanchez, Marucio (Ahmet Karataş, Yiğit Gülmezoğlu, Paulo, Hasan Sıkar, Muhammet Kaya, Yiğit Onaylı)
Setler: 23-25,23-25, 24-26
Süre: 81 Dakika (27,27,27)
Voleybol Efeler Ligi'nin 14. hafta maçında Arkas Spor, deplasmanda Afyon Belediyespor Yüntaş'ı 3-0 yendi.
Voleybol: Efeler Ligi
Salon: AtatürkHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Sadettin DeneriAfyon Belediyespor Yüntaş: Mustafa Kırıcı, Serhat Caşkun, Fatih Eren Uğur, Ropret, Burak Hascan, Rivas (Ender Kıdoğlu, Demirhan Durul, Selim Yıldırım, Furkan Dur, Burak Köse)Arkas Spor: James, Hakkı Çapkınoğlu, Gökhan Gökgöz, Mustafa...
Salon: Atatürk