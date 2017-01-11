Voleybol: Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Simone Santi(İtalya)Fenerbahçe: Eda Dündar, Ezgi Dilik, Kim Koung, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Şeyma Ercan)Azerrail Bakü: Radenkovic, Bokan, Abdulazımova, Zhıdkova,...

Voleybol: Cev Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Simone Santi(İtalya)

Fenerbahçe: Eda Dündar, Ezgi Dilik, Kim Koung, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Polen Uslupehlivan, Tomkom, Şeyma Ercan)

Azerrail Bakü: Radenkovic, Bokan, Abdulazımova, Zhıdkova, Kanthong, Dobi Edina, (Mammadova, Aliyeva, Gurbanova, Habıbova, Karımova)

Setler: 25-12, 25-19, 25-9

Süre: 77 dakika (25,30, 22)

Fenerbahçe, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Azerbaycan temsilcisi Azerrail Bakü'yü 3-0 yendi.

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