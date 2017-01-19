Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Fransız temsilcisi Paris Volley'i deplasmanda 3-1 yendi.

Voleybol: Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Fransız temsilcisi Paris Volley'i deplasmanda 3-1 yendi.


Fransa'nın başkenti Paris'teki Charpy Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Arkas Spor, rakibine 25-20, 25-17, 15-25 ve 25-22'lik setlerle 3-1'lik üstünlük sağlayarak, gruptaki ikinci galibiyetini aldı.

Arkas Spor, gruptaki dördüncü maçını 1 Şubat'ta İzmir'de Paris Volley ile oynayacak.


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