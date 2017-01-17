Vodafone "Yılın Teknoloji Şirketi" Seçildi

Türkiye'nin Dijital Dönüşümüne liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, birey ve kurumlara dijitalleşme yolculuğunda ilham vermeye devam ediyor. Vodafone, Türkiye'nin en eski öğrenci kulübü olarak bilinen Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü'nün "Management Study with Executives (MSE) 2016" kapsamında organize ettiği Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri'nde "Yılın Teknoloji Şirketi" seçildi. Vodafone, yaklaşık 15 bin öğrencisiyle Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin kamuoyuna sunulan anketi %65 oranla lider olarak tamamladı.

Türk iş dünyasının farklı alanlarda öncü isimlerini bir araya getiren Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri'ni değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, şunları söyledi:

"Vodafone olarak, dijitalleşme alanındaki global deneyimimiz ve mükemmel müşteri memnuniyeti odağımız ile Türkiye'de birey ve kurumlar için dijital bağlantılı yaşamı mümkün kılmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, dijitalleşmeye yönelik öncü çalışmalarımızla, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü tarafından her yıl düzenlenen ve iş dünyasının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri'nde 'Yılın Teknoloji Şirketi' seçilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi tarafından ödüllendirilmekten gurur duyduk."