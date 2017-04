İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 12'nci İstanbul Yarı Maratonu Pazar günü koşulacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda düzenlenecek Vodafone 12'nci İstanbul Yarı Maratonu Pazar günü (30 Nisan) koşulacak. Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasına giren ve bu yıl itibariyle 'Altın Kategori'de koşulacak olan Vodafone 12'nci İstanbul Yarı Maratonu, binlerce sporcunun katılımıyla Tarihi Yarımada'da gerçekleşecek. Yenikapı Miting Alanı'nda başlayıp Eyüp Feshane'den dönüşle yine aynı noktada son bulacak 21 kilometrelik yarış parkuru 02.00-14.00 saatleri arasında araç trafiğine kapanacak. Saat 08.45'te başlayacak yarı maratonda tüm katılımcılar için zaman sınırı 3 saat olacak. Bu yıl Yarı Maraton, Çeyrek Maraton ve Business Maraton kategorilerinde koşulacak Vodafone 12'nci İstanbul Yarı Maratonu'nda 32 elit atlet de dünya rekoru için mücadele edecek. Vodafone 12'nci İstanbul Yarı Maratonu'na kayıt yaptıramayanlar, 28-29 Nisan tarihlerinde Bayrampaşa Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde düzenlenecek Yarı Maraton Fuarı'nda geç kayıt yaptırabilecek.



Kronometre sistemi Türkiye'de ilk olacak



Dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Türkiye'de ilk kez uygulanacak kronometre sistemi ile her koşucuya en iyi derecesini yapma imkanı sunacak. Buna göre, her kilometrede bir kilometre taşı yer alırken, atletlerin önünde giden araçta hedef kronometre ve normal kronometre olacak. Yarı maratonda ayrıca, daha önce dünya rekoru tecrübesi bulunan normal tavşan atletler de elit atletlere tempo verecek.



Vodafone'dan dijital maraton deneyimi



Vodafone'un maratonlar için geliştirdiği ve bugüne kadar yaklaşık 13 bin kez indirilen özel koşu, bağış ve bilgilendirme platformu VMaraton, bu yıl da koşucuların hayatını kolaylaştıracak. VMaraton, kayıt yaptıranlarla ilgili istatistiki bilgilerden etkinlik ve parkur alanı haritalarına, maraton günü yapılacak özel etkinliklerle ilgili bilgilerden yarı maraton kapsamında tüm şehirde yapılacak marka işbirliklerine kadar her konuda anında bilgi sağlayacak. Bunun yanında, çipli koşucuların çip verileriyle entegre olarak kullanıcılara koşu sırasında destekledikleri koşucuları takip etme imkanı sunacak. - İSTANBUL