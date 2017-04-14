Viranşehir'de 71 Güvenlik Korucusu Göreve Başladı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 71 güvenlik korucusu, yemin ederek göreve başladı.



İlçe Jandarma Komutanlığında yaş haddinden dolayı emekli olan güvenlik korucularının yerine alınan güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.



Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, törende yaptığı konuşmada, yeni göreve başlayan güvenlik korucularına görevlerinde başarı dileyerek, korucuların pozisyonları, fonksiyonları ve görevlerinin çok önemli olduğunu söyledi.



Güvenlik korucularına tavsiyelerde bulunan Tuna, "Bizler, ülkemizin farklı yerlerinde görev yapan, tayin olan kişileriz ama korucular aslında burada kendi köylerini, kendi memleketlerini, birlik ve beraberlik içerisinde, emniyet güçleriyle beraber koruyorlar. Güvenlik korucularımız, terör örgütlerine fırsat vermiyorlar. Bizim için çok çok önemli, hayati bir vazife icra ediyorlar. Bunun farkındayız ve onların da bizim yanımızda ayrı bir yeri var. Onları askerimizden, polisimizden ayırt etmiyoruz, ayaklarına taş değmesini istemiyoruz. Onlara yeni görevlerinde hayırlı görevler temenni ediyoruz." diye konuştu.



İl Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Timuroğlu da Viranşehir ilçe geneline 71 güvenlik korucu alımı yapıldığı hatırlatarak şöyle konuştu:



"Güvenlik Korucularımızın bugün edeceği yemin sonrası Viranşehir ilçesinde güvenliğin daha etkin, omuz omuza bir dayanışma içerisinde daha güçlü ve kararlı bir şekilde yürüyeceğine inancımız tamdır. 1985 yılından itibaren bizlerle birlikte bölücü terör örgütüne karşı canınız pahasına mücadele ettiniz. Bundan sonra sizlerle yaptığımız bu mücadeleyi evlatlarınız, kardeşleriniz ile birlikte bu mücadelenin bir ferdi olmuştur. "Ya şehit ol ya gazi" söylemlerinizle bu mücadeleye katkı sağlamak, bu şerefli ve kutsal görevi yapmak üzere evlatlarınız artık bizlere emanettir. Emekli olan güvenlik korucularımıza hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatlarını sağlık ve huzur dolu yaşamalarını diliyorum. Sizler, bugün burada Türkiye Cumhuriyetinin, Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatı olarak, devletimizin bağımsızlık timsali olan bayrağımızın huzurunda, silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek, namusunuz üzerine yemin edeceksiniz. Edeceğiniz andın her kelimesi üstün vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün, tam itaatin tartışılmaz simgesidir. İçeceğiniz anda bağlı kalacağınıza, millete ve cumhuriyete doğruluk ve muhabbetle hizmet edeceğinize, sizden önce bu kutsal vatan için şehit veya gazi olanların emanetine aynı vazife bilinci içerisinde kararlılıkla sahip çıkacağınıza inancım tamdır."



Konuşmaların ardından güvenlik korucuları, hep birlikte yemin etti. Emekli olan bazı güvenlik korucularına protokol üyelerince plaket verildi.



Törene, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Viranşehir İlçe Kaymakamı Ömer Cimşit, 1. Hudut Alay Komutanı Yarbay Atakan Konukbey, Viranşehir Belediye Başkan yardımcıları Arslan Çiftçi, Halaf Kete ve güvenlik korucuları yakınları katıldı.