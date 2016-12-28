Vicdansız Hırsız

Eskişehir'de bulunan Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanlığı binasına giren bir hırsız, içeride bulunan televizyonu çaldı.



Olay, iddialara göre gece saatlerinde yaşandı. Dernek binasının arkasında bulunan bir inşaattan balkona geçiş yapan hırsız, balkon kapısının cam kısmını kırarak içeri girdi. İçeride bulunan televizyonu söken hırsız, ortalığı da birbirine kattı. Başka bir odada bulunan çelik kasayı da açmak için uğraşan kimliği belirsiz kişi, başarılı olamadı. Sabah derneği açmak için gelen Gülçin Taşdemir isimli dernek çalışanı, kapının kilitli olduğunu gördü. Çilingir yardımıyla kapı açılırken, arkada bulunan zincirin takılı olduğu görüldü. Bunun üzerine dernek görevlileri olayı polis ekiplerine haber verirken, hırsızın güvenlik kameralarına yakalanmadığı belirtildi.



"Böyle bir şey yapan bence vatan hainidir"



Sabah derneğin kapısını açmak için gelen Gülçin Taşdemir, yaşadıklarını anlattı. Hırsızlığı gerçekleştiren kişinin vatan haini olduğunu söyleyen Taşdemir, "Sabah derneğe geldiğimde kapıyı açamadım. İçeriden kilitli olduğunu fark ettim. Çilingir çağırdım. Çilingir geldi, içeriden sürgünün takılı olduğunu öğrendik. Hemen dernek başkanımızı aradım. O da polisi aramamı söyledi. Polisle birlikte içeriye girdiğimizde hırsızın girmiş olduğunu anladık. Televizyonumuzu götürmüşler. Her yeri dağıtmışlar. Bir kaç değerli eşyamız da vardı, onlar da gitmiş. Yani böyle bir şey yapan bence vatan hainidir" dedi.



"Yakalandığı zaman sadece yüzüne tükürmek istiyorum"



Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şube Başkanı Hacı Şahin ise, hırsızlığı gerçekleştiren kişi veya kişilerin insan olmadığını belirterek, konuşmasını şu şekilde tamamladı;



"Burası gaziler ve şehitler derneği. Bu hırsız ya da hırsızlar büyük ihtimalle madde bağımlısıydı. Normal bir insan buraya girdiği zaman, şehit ve gazilerin fotoğraflarını görse, hiçbir şeye dokunmadan çıkar. Bunları madde bağımlısı olarak düşünüyorum ben. Fakat girmiş, derneğimizi dağıtmış, televizyonumuzu almış, bir kaç tane değerli eşyamızı almış, bunlar insan değil ya. Yazıklar olsun. Olay gece 01.00-02.00 sularında yaşanmış. Arka tarafta bir bina vardı yıkıldı. Oradan girmiş. Arka odanın kapısını kırarak içeri girmiş. Hedefi bizim kasamızdı. Kasa ile çok uğraşmış ama ağır olduğu için götürememiş. Bu yakalandığı zaman sadece yüzüne tükürmek istiyorum. Ben işin maddi yönünde değilim. Burası bir dernek. Zaten televizyon, bir iş adamımızın bize hediyesiydi. O yüzden bizim için değerli. Buranın gaziler ve şehitler derneği olduğunun farkına yeni vardıysa, gelip benden bir özür dilemesi lazım. Sadece özür dilesin, ben onu af edeceğim." - ESKİŞEHİR