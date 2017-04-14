Vıaport Marına Cup'ta Yelkenler Yine Fora!

Türkiye'nin en yeni marinası Viaport Marina, Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen Fahir Çelikbaş Kupası Yat Yarışları'nın ana sponsoru oldu…

15 Nisan'da Moda'dan verilecek start ile birlikte 2 etapta tamamlanacak yarışın 22 Nisan'daki büyük ödül töreni Viaport Marina'da düzenlenecek. Yarışın ilk ayağında, 15 Nisan Cumartesi günü Moda'dan verilecek startın ardından yatlar 18 deniz millik yarışı Viaport Marina önündeki varış hattında tamamlayacaklar. İkinci ayağı 22 Nisan'da Tuzla parkurunda yapılacak şamandıra yarışının takip ettiği serinin ödülleri gün sonunda yapılacak final partisinde sahiplerini bulacak. 15 Nisan – 22 Nisan arası tekneler Viaport Marina'da ücretsiz konaklayabilecek.

Büyük ödül töreni 22 Nisan'da!

Son ayağı 22 Nisan'da Tuzla Parkurunda yapılacak şamandıra yarışıyla tamamlanacak olan Viaport Marina Cup, 22 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan ödül törenin ardından son bulacak. Dereceye giren teknelerden birinciye Viaport Marina'da çekme-atma ve 3 günlük kara park, ikinciye 15 günlük kara park ve üçüncüye 10 günlük kara park hediyelerinin yanı sıra ekipleri sürpriz hediyeler de bekliyor olacak.

İstanbul yarış filosu Viaport Marina'da!

Viaport Marina Cup'ı bir gelenek haline getirmek istediklerini kaydeden Viaport Marina Müdürü Mehmet Tunç, "Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Viaport Marina Cup organizasyonuyla yat yarışına adımızı vermekten ve İstanbul yarış filosunu marinamızda ağırlayacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yarışçıların ailelerini de Viaport Marina'da vakit geçirmeye ve bünyemizde bulunan Via Sea Tema Park'ımızda eğlenceye davet ediyoruz." diye konuştu.

Sosyal yaşamla, denizi kucaklayan marina!

Dünyanın ilk ve tek 5 fonksiyonlu marinası Viaport Marina, 750 yat kapasiteli marinasıyla İstanbul'un en yeni marinası olma özelliğini de taşıyor. Viaport Marina'da alışveriş adası, Avrupa'nın en hızlı roller coaster'larının içerisinde bulunduğu ViaSea tema park, akvaryum ve otel de bulunuyor.