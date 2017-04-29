Vezneciler'deki Çevik Kuvvet'e Yönelik Bombalı Saldırı İddianamesinin Detayları Ortaya Çıktı

İstanbul Vezneciler'de Çevik Şube Müdürlüğüne ait 2 otobüsün geçişi esnasında bombalı araçla yapılan terör saldırısına ilişkin 20 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, canlı bomba Eylem Yaşa'nın olay yerinde defalarca keşif yaptığı ortaya çıktı.



Vezneciler metro durağı yakınında 7 Haziran 2016 tarihinde bomba yüklü araçla Çevik Kuvvet polislerine yönelik yapılan terör saldırısına ilişkin 8'i PKK üst düzey yöneticisi 20 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6'sı polis 6'sı ise sivil olmak üzere 12 kişinin şehit olduğu, 17'si polis 44 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.



Bombalı araçla yapılan eylemin 10 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü TAK tarafından üstlenildiği belirtilerek TAK'ın gerçekleştirdiği eylem türlerinin "fedai" ve "sabotaj" olarak iki şekilde organize edildiği anlatıldı. Bu çerçevede 'fedai' eylemlerinin örgüt tarafından sözde kutsal kabul edilen değerlere yönelik saldırılara karşı, süreklileşen bir tarz olarak değil, ancak uygun yer ve zamanda yapılan bir eylem tarzı olduğu ifade edildi.



Soruşturma konusu Vezneciler'deki saldırının ardından hazırlanan raporlarda, RDX'in ana patlayıcı madde olarak kullanılmak suretiyle, parça ve basınç etkili araç bomba yapıldığı ve patlatıldığının tespit edildiği, saldırının 34 LRK 76 plaka sayılı 2007 Model Gri renkli araca yüklenmiş bomba ile Eylem Yaşa isimli terör örgütü üyesi tarafından gerçekleştirildiği ve saldırganın olay yerinde öldüğü belirtildi.



Saldırıda kullanılan bomba yüklü herhangi bir çalıntı ve şüpheli araç veya plaka kaydı olmadığı, tanık olarak ifadesi alınan Ü.K. adlı şahıs adına tescilli olduğu, tanık M. Ş aracılığı ile tanık S. E.'nin kefil olması ile şüpheliler Eyyüp Sever ve Resul Sain'e kiralandığı anlatıldı.



Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarına göre 29.05.2016 tarihinde saat 09.22 sıralarında saldırda kullanılan aracın Vatan Caddesi Topkapı Metrosu Önü Bayrampaşa İstikametinde görüldüğü, aracı saldırgan Eylem Yaşa'nın kullandığı, şüpheli Resul Sain'in şoför koltuğunun yanında oturduğu, arka koltuktaki şahsın şüpheli Eyyüp Sever olduğunun değerlendirildiği ve bunun eylem için keşif çalışması olduğuna değinildi. İddianamede, şüpheliler Eyyüp Sever ve Resul Sain'in keşif çalışmasının ardından aynı gün yani İstanbul-Diyarbakır sefer sayılı uçakla gittikleri, 31 Mayıs 2016 tarihine Diyarbakır'dan İstanbul'a bilet alarak tekrar İstanbul'a döndükleri belirtildi.



Bombalı saldırının olduğu bölgede 02.06.2016 tarihine ait kamera görüntülerinin yapılan incelemesinde; Semaver Sokak Üzerindeki güvenlik kamera görüntüsünden 05.55 sıralarında şüpheli Eylem Yaşa'nın, 29.05.2016 tarihinde şüpheli Resul Sain ile birlikte Mercan Otoparka park ettikleri bomba yüklü aracı almak için otoparka doğru tek başına yürüdüğü ifade edildi. Eylem Yaşa'nın aracı almak için otoparka girdiği, 02.06.2016'da saat 05.59'da aracı otoparktan tek başına çıkarttığının görüldüğü hatırlatılan iddianamede, şüphelinin aracı patlamayı gerçekleştirdiği bölgeye doğru gittiği anlatıldı.



Saldırıda aracın konumunu ölçmek için gözlem yaptı



Eylem Yaşa'nın 02.06.2016 tarih saat 06.05'de bahse konu patlamanın gerçekleştiği yere aracı koyduğu, aracı park ettikten sonra yaya olarak Vezneciler yeraltı treni durağı ve çevresinde yaklaşık 7 dakika bulunduğu ve aracı uzaktan gözetlemeye başladığı ifade edildi. Şüpheli Yaşa'nın daha sonra tekrardan park etmiş olduğu aracın yanına yürüdüğü, burada bomba yüklü aracı saldırı öncesi park etmesi halinde oradan geçmekte olan polislerin veya trafik çekicilerin ne tür tepki vereceğini anlamak ve saldırıda aracın konumunu ölçmek için bulunduğunun değerlendirildiği kaydedildi.



Aracın yanına ticari taksiyle gitti



Fuatpaşa Caddesi Üzerinde bulunan bir iş yerinden elde edilen görüntülerde 02.06.2016 saat 06.43 sıralarında şüpheli Eylem Yaşa'nın aracı Fuatpaşa Caddesi üzerine park ettiği ve park ettiği yerin kamera görüş alanından çıktığının tespit edildiğine yer verilen iddianamede "Şehzadebaşı Caddesi üzerinde bulunan güvenlik kamera kayıtlarından şüpheli Eylem Yaşa'nın Şehzadebaşı Cami Otobüs durağına gelerek burada yine keşif çalışması yaptığı, ticari taksiye binerek park ettiği aracın yanına gittiği belirtildi. Aracını park ettiği bölgede araçların park etmesi nedeni ile canlı bombanın aracı aldığı ve bölgeden uzaklaştığı vurgulandı.



Eylemden 2 gün önce yine keşif yaptılar



Aracın, 05.06.2016'da saat 11.15'de tekrardan Mercan otoparka götürüldüğü elde edilen görüntülerde aracın arka koltuğunda patlayıcı olduğu değerlendirilen bir cisim gözüktüğü, aynı videoda saat 11.18 sıralarında şüpheli Eylem Yaşa ve şüpheli Resul Sain'in Mercan otoparktan birlikte çıktıkları ve ikilinin patlama olayı öncesi olay bölgesinde keşif çalışmaları yaptıkları belirtildi.



Eylem Yaşa'nın öldüğü kopan el parçası ve saçlardan tespit edildi



Eylem Yaşa ve Resul Sain adlı şüphelilerin birlikte otoparka koydukları aracı, şüpheli Eylem Yaşa'nın 07.06.2016 saat 06.39'da çıkartarak bombanın patladığı bölgeye götürdüğü ve park ettikten sonra markete gidip bir şeyler aldıktan sonra geri döndüğü, saat 08.35'de ise şüphelinin kendisini araç ile birlikte patlattığı anlatıldı. Patlama bölgesini olay anında gören kamera kaydının tespit edilemediği, olay yerinden elde edilen saç ve bilekten kopmuş el parçası ile birlikte tanık beyanlarından şüpheli Eylem Yaşa'nın öldüğünün anlaşıldığı ifade edildi.



Patlamadan 1 ay önce Suriye'de bomba eğitimi aldı



Örgüt mensuplarının yalnızca bombalı saldırı için temin ettiği 4 adet telefon hattının Rus, İran ve Fas vatandaşları üzerine kayıtlı olduğu anlatılan iddianame, şüpheli Eylem Yaşa'nın olaydan 30-35 gün kadar önce İstanbul ilinde olduğu, sonrasında Suriye ülkesine giderek terör örgütü içerisinde bombalı saldırı eğitimini aldıktan sonra diğer örgüt mensuplarının sayesinde Mardin ilinden geçişinin sağladığı belirtildi. İstanbul'a canlı bomba saldırısı için geldiği tespit edilen şüpheli Yaşa'nın kendisine temine dilen GSM hattından saldırı gününden bir gün öncesine kadar sadece şüpheli Resul Sain ile 7 kez görüşme yaptığına değinildi.



İstanbul 27'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesi halinde, 13'ü firari 6'sı tutuklu 20 şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL