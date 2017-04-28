Vezirköprü'de Kültürel Miras ve Turizm Programı Açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vezirköprü Meslek Yüksekokulu bünyesinde Kültürel Miras ve Turizm Programının açılması Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylandı.



Vezirköprü Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kemalettin Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, programın açılmasının Vezirköprü'nün doğal ve kültürel mirasının ortaya çıkarılması, bu konularda akademik yayınlar yapılarak dünyaya duyurulması ve turizm şehri kimliğinin kazanılmasına katkı sağlayacağını belirtti.



İlçenin ekonomik kalkınmasında iki unsurun göze çarptığına değinen Şahin, bunlardan ilkinin tarım, hayvancılık ve bunlara bağlı gelişecek sanayileşme, diğeri ise turizm faaliyetleri olduğunu anlattı.



Şahin, 2006-2007 akademik yılında açılan Vezirköprü Meslek Yüksekokulunda 6 bölüm bulunduğunu bildirerek, Kültürel Miras ve Turizm Programına gelecek akademik yılda öğrenci alınacağını kaydetti.