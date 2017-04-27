Vestel Pazarlama Genel Müdürü: Beyaz Eşyada Büyüme Yüzde 29
VESTEL Pazarlama AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, beyaz eşyada uygulanan ÖTV indirimiyle ilgili, "Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, hükümetin verdiği destekle ilk 3 ayda iç piyasada büyüme yüzde 29 olarak gerçekleşti" dedi.
VESTEL Pazarlama AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, beyaz eşyada uygulanan ÖTV indirimiyle ilgili, "Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, hükümetin verdiği destekle ilk 3 ayda iç piyasada büyüme yüzde 29 olarak gerçekleşti" dedi.
Vestel'in yurt içindeki 1207'nci mağazası Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde açıldı. Mustafa Dayan ve Hakan Özdemir'in sahibi olduğu mağazanın açılışına, Vestel Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş ve Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası (MESO) Başkanı Hasan Çelik ile diğer davetliler katıldı.
AKILLI TELEFON İTHALATI 4 MİLYAR DOLAR
Vestel Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'a akıllı telefon Vestel Venüs hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin yılda verdiği cari açığın 34 milyar dolar olduğunu, bunun 4 milyar dolarının akıllı cep telefonlarından kaynaklandığını anlatan Güler, Türk mühendis ve işçilerinin ürettiği Vestel Venüs'ün kullanılması durumunda hem cari açığın düşeceğini hem de istihdamın artacağını söyledi. Ergün Güler, Vestel Venüs'ün iç pazarda yüzde 7'lik paya ulaşmasını hedeflediklerini de aktardı.
SEKTÖR İLK 3 AYDA YÜZDE 30 BÜYÜDÜ
Açılış töreni ardından gazetecilere de açıklama yapan Genel Müdür Ergün Güler, şirket olarak 2016 yılını yüzde 25 büyümeyle kapattıklarını ve son 4 yılda her yıl yüzde 25 büyüdüklerini, toplamda yüzde 100 büyümeye ulaştıklarını söyledi. 2017 yılında ÖTV indiriminin geldiğini ve beyaz eşya sektörünün nefes aldığını aktaran Ergün Güler, şunları söyledi:
"Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre, hükümetin verdiği destekle ilk 3 ayda iç piyasada büyüme yüzde 29 olarak gerçekleşti. Trend olumlu devam ediyor. Nisanda da piyasadan gelen verilerle çift haneli büyümelerin de olduğunu görebiliyorum. Bizim de Vestel olarak iç piyasa büyüme öngörümüz yüzde 25-30 arasında."
Ergül, Vestel'in ürettiği ürünlerin yüzde 83'ünü yurt dışına ihraç ettiğini kaydetti.
Vestel Elit HM mağaza sahiplerinden Mustafa Dayan da mağazanın toplam 2 milyon TL'lik yatırımla kurulduğunu ve şu anda 5 kişinin çalıştığını anlattı. İzdihamın yaşandığı mağazanın açılışında davetliler, verilen anahtarla çeşitli hediyeler kazanma fırsatına şansına sahip oldu.
- Manavgatantalya