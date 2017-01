Vergi denetmenlerinden kan bağışı

Kan stoklarını yeterli seviyede tutmak için sürekli kampanyalar düzenleyen Türk Kızılayı Adana Şubesi tarafından Adana Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığında kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Vergi Denetim Kurulu Adana Grup Başkanı Adem Toksöz'ün öncülük ettiği vergi denetmenleri, kampanyaya yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, her gün bir iyilik buluşmasından diğerine koştuklarını belirterek, "Toplumun her kesiminden, devletin her biriminden Türk Kızılayı'nın kan bağış kampanyalarına ilgi gösteriliyor. Bir tanesini daha gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Değerli bağışçılarımız sayesinde hastalarımız ve hasta yakınlarımız mağdur olamayacaktır. Bugün iyi niyetleriyle kanını bağışlayan ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vergi Denetim Kurulu Adana Grup Başkanı Adem Toksöz ise, Türk Kızılayı'nın çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade ederek, "Bugün Kızılay'a kan bağışı yapıyoruz. Biliyoruz ki Kızılay ihtiyaç sahipleri yararına birçok çalışma yürütüyor. Toplum için üzerimize düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Milletimiz birbirine yardım etmeli ve birlik sağlanmalı. Bu şekilde güçlü bir ülke oluruz" ifadelerini kullandı.