Verem Hastalığı Sağlığımzı Tehdit Ediyor

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre dünya genelinde 10,4 milyon kişinin vereme yakalandığı ve bu kişilerden 1,8 milyonunun yaşamını yitirdiği belirlenirken, ülkemizde ise 12 bin 772 hastaya verem tanısı konulduğu tespit edildi.

Ülkemizdeki yabancılarda veremli hasta sayısı arttı…

Son yıllarda Türkiye'deki yabancı nüfusun çoğalmasıyla, veremli hasta sayısında da artış olduğu gözlemlenirken, yabancı ülke doğumlu hastaların en çok geldikleri ülkelere bakıldığında, Suriyeli 489, Azerbaycanlı 49, Afganistanlı 40, Türkmenistanlı 32, Bulgaristanlı 22 ve Özbekistanlı 22 hastanın verem mikrobu taşıdığı tespit edildi. Ülkemize özellikle savaş nedeniyle gelmek zorunda kalan yabancı uyruklu kişilerin tedavi sürecinde yaşanan takipsizlik, tedavinin yarıda kesilmesi gibi olumsuzluklar nedeniyle veremin yayılma riskinin yükseldiği belirlendi.

Verem hakkında 3 binin üzerinde haber çıktı …

Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası nedeniyle Medya Takip Ajansı Interpress'in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan araştırmasına göre, verem (tüberküloz) hastalığı hakkında yılbaşından bu yana yazılı basına toplam 3 bin 180 haber yansıdığı tespit edildi.