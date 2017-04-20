Venezuelalı Petrol Şirketinin Amerikalı İştirakinden Trump'a Bağış

Venezuela Devlet Petrol Şirketinin (PDVSA) Amerikalı iştiraki Citgo Petroleum'un, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başlama töreni için 500 bin dolar bağışta bulunduğu belirtildi.



Federal Seçim Komisyonuna sunulan yemin töreni komitesi kayıtları, devlete ait PDVSA'nın iştiraki Citgo'nun, Trump'ın yemin töreni etkinliklerinin en büyük kurumsal bağışçılardan biri olduğunu gösterdi.



Diğer yandan, PDVSA yakın zamanda Citgo'daki yaklaşık yüzde 50 hissesini teminat göstererek, Rus şirket Rosneft'ten 1,5 milyar dolarlık kredi talebinde bulundu. Bu durum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerikan petrol endüstrisi içinde kendisine yer edinmesine fırsat vereceğine ilişkin eleştirilere yol açtı.



ABD Başkanlık koltuğuna oturmadan önce Trump ile ilgili ön yargıları olmadığını belirten Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Cumhuriyetçi yönetimiyle iyi ilişkiler geliştirmeyi umduğunu ifade etmişti.



Maduro, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Barack Obama'yı Brezilya, Honduras ve Paraguay'daki darbelere öncülük etmekle suçlayarak, Trump'ın Latin Amerika'ya ne değişiklik getirirse getirsin Obama kadar kötü olamayacağını söylemişti.



Trump ise seçim kampanyası sırasında Maduro yönetimini, Venezuela halkına "baskı" yapmakla eleştirmiş ve sosyalist yönetimi, ülkenin petrole dayalı ekonomisini çökertmekle suçlamıştı.



ABD, Venezuela'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor ancak iki ülke arasında diplomatik ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor. Hugo Chavez'in 1999'da iktidara gelmesinden sonra ABD ile Venezuela arasında ilişkilerde dönem dönem sorunlar yaşandı. ABD ile Venezuela, karşılıklı olarak büyükelçi bulundurmuyor, ilişkileri maslahatgüzar seviyesinde sürüyor.