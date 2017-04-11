Venezuela'daki Hükümet Karşıtı Protestolar

Venezuela'da devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bir üniversite öğrencisinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.



Valencia kentinde, Yüksek Mahkemenin, Kongrenin yetkilerini elinden almasının ardından düzenlenen protesto gösterilerine katılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Daniel Quliz'in olay sırasında yanında bulunan arkadaşı, gencin boynundan vurularak öldürüldüğünü belirtti.



Başkent Caracas yakınlarındaki Carrizal kentinde düzenlenen protesto gösterilerine katılan 19 yaşındaki Jairo Ortiz adlı üniversite öğrencisi de 7 Nisan'da vurularak öldürülmüştü.



Göstericilerin dağıtılması için biber gazı ve plastik mermi kullanılması uluslararası grupların tepkisini çekiyor.



Venezuela Yüksek Mahkemesi, 31 Mart'ta aldığı kararla Kongrenin mahkemenin önceki kararlarına riayet etmediğini ileri sürerek yasama organının yetkilerini kendi üzerine almıştı.



Muhalefet, kararın, diktatörlüğe giden dönüşü olmayan bir yol olduğunu savunmuş, başkent Caracas'ta halk, sokaklara dökülerek kararı protesto etmişti.



Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Genel Sekreteri Luis Almagro, bölge ülkeleri ve bölgesel örgütlerin de büyük tepkisini çeken kararı "yasama darbesi" olarak nitelemişti.



Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen halk, erken seçim talebiyle protesto gösterilerini sürdürüyor.