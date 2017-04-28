Veda Mesajı Yazıp İntihar Etti

ÇORUM'da bir süredir işsiz olan 40 yaşındaki Nihat Karaca, bir apartmanın bodrum katında iple kendisini asarak yaşamına son verdi. Karaca'nın intihar etmeden önce sosyal paylaşım sitesindeki hesabından veda mesajı paylaştığı ortaya çıktı.



Olay, bugün Çorum'un Üçtutlar Mahallesi Aşçılar 16'ncı Sokak'taki apartmanda meydana geldi. İki çocuk babası Nihat Karaca, evinin bulunduğu apartmanın bodrum katında doğalgaz borusuna iple kendini asarak intihar etti. Apartman sakinleri Karaca'yı asılı halde bularak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve 112 sağlık ekibinin öldüğünü belirlediği Karaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Nihat Karaca'nın intihar etmeden önce bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, 'Bütün dostlara ne sıkıntınız varsa sonu huzur olsun, içiniz mutlulukla dolsun, üzüntüleriniz çiçek gibi olsun sevginiz sonsuz olsun. Hoş çakalın' paylaşımda bulunduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Çorum