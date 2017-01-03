Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları konusunda yetkili uluslararası bir mahkeme tarafından kabul edilmiş herhangi bir karar olmadığını ifade ederek, "Mahkeme kararı yok, Ermeni soykırımı yok." dedi.



Perinçek, "Ermeni soykırımı uluslararası emperyalist bir yalandır." dediği için İsviçre'de mahkum edildikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) ve İsviçre Federal Mahkemesi'nde aklanmasıyla ilgili Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu'nda basın toplantısı düzenledi.



"Avrupa'da, 'Ermeni Soykırımı yapılmamıştır'" deme özgürlüğünün kazanıldığını vurgulayan Perinçek, şöyle devam etti:



"Ama onun ötesinde çok daha önemli bir şey kazandık. 2013 yılındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesi'nin kararı, 2015'te AİHM Büyük Daire kararı ve 2016'daki İsviçre Federal Mahkemesi kararı olmak üzere 3 mahkeme kararında da 'Soykırıma yetkili mahkeme karar verir' denildi."



Bir yerde soykırım olup olmadığına ne tarihçilerin ne de parlementoların karar verebileceğini dile getiren Perinçek, "Herhangi bir yetkili mahkemenin 'Ermeni soykırımı yapılmıştır' diye bir kararı yok. Öyle ise Ermeni soykırımı yok. Mahkeme kararı yok, Ermeni soykırımı yok." şeklinde konuştu.



İsviçre Ceza Kanunu'nda "soykırım inkarı" suçu tanımında değişiklik yapılması önerisi hakkında da değerlendirmede bulunan Perinçek, "Bu bağlamda, İsviçre'de hukuk devletinin başarısı için gündeme getirilen girişimi selamlıyoruz. İsviçre Milli Meclisi Üyesi, Cenevre Milletvekili Yves Nidegger ve arkadaşlarının önergeleri, yaşadığımız sürece olumlu katkıda bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.



Nidegger'in, AİHM'in Perinçek-İsviçre Davası kararına göndermede bulunarak, İsviçre Ceza Kanunu'nun 261. maddesinin 4. fıkrasının kaldırılmasını veya değiştirilmesini önerdiğini hatırlatan Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu öneriye göre, 'Soykırım ifadesi bütünüyle çıkartılmalı ya da aşağıdaki biçimde düzeltilmelidir:



Yetkili Uluslararası Yüksek Mahkeme kararıyla hükme bağlanan soykırım eylemi cezalandırılır. Böylece İsviçre'de hiçbir mahkeme 'soykırımın inkarı' suçunun işlendiği konusunda keyfi kararlar veremeyecektir. 1915 olayları konusunda 'soykırım' hükmü bulunmadığı için, artık 'Ermeni soykırımını inkar' iddiasıyla hiç kimse suçlanamayacaktır."



Perinçek, "Bütün bu süreç kanıtlamıştır ki İsviçre Milli Meclisi tarafından 16 Aralık 2003 günü alınan kararın hukuki temeli yoktur. O karar, hatırlanacağı üzere, Ermeni soykırımını tanımıştı. Belirtilen Meclis kararı, Birleşmiş Milletler'in 1948 Soykırım Sözleşmesiyle çelişmektedir. Çünkü sözleşmeye göre, soykırım suçunun varlığı konusunda parlamentolar karar veremez, yalnız yetkili mahkeme karar verebilir." bilgisini verdi.



Basın toplantısına, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Aslı Oral da katıldı.