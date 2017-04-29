Van'dan Kısa Kısa

Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden bir kişi, kazan dairesinde ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay, Erciş ilçesine bağlı Yukarı TOKİ'de meydana geldi. Site kapıcısı, kazan dairesinde bir şahsın baygın olduğu bilgisini vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri verilen adrese gitti. Ekip gerekli muayenenin ardında İrfan Turan (39) isimli şahsın önceden hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Şahsın yerde uzanır vaziyette olmasından dolayı yapılan detaylı muayene sonucu kafasında açık ve kırığının olduğunu fark etmeleri üzerine polise haber verdiler. Polis, olay yerine yaptığı ilk incelemelerinin ardından detaylı otopsi yapılması için Turan'ın cansız bedeni Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN