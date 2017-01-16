Van'daki Terör Soruşturması

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmada, Muradiye İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Tunç gözaltına alındı.



Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunç hakkında gözaltı kararı verildi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belediye binasında gözaltına alınan Tunç, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.



Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttükleri, yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 16 kişi gözaltına alınmıştı.