Van'da Zırhlı Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama: 1 Asker Yaralı
VAN'ın Çatak İlçesi'nde PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi.
VAN'ın Çatak İlçesi'nde PKK'lı teröristler, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Patlamada 1 asker hafir yaralandı.
Çatak İlçesi Pervari karayolu Şeytan Deresi mevkinde PKK'lı teröristler, yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada araçta maddi hasar meydana gelirken, 1 asker hafif yaralandı.
Yaralı asker, Çatak Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - Van