Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kilo 600 Gram Eroin Bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde, bir kargo aktarım merkezinde yapılan aramada 3 kilo 600 gram eroin bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, İpekyolu'ndaki bir kargo aktarım merkezinde arama gerçekleştirdi.



Narkotik köpeği "Liza"nın da kullanıldığı aramada, valiz içine gizlenmiş 3 kilo 600 gram eroin ele geçirildi. Polis, zanlıların yakalanması için kargoyu kapatarak alıcısının bulunduğu İstanbul'daki adrese gönderdi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışma sonucu kargonun alıcısı G.A. gözaltına alındı.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Uyuşturucuyu İstanbul'a gönderen S.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.